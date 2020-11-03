ليبيا – قال عضو لجنة الأمن والدفاع بمجلس النواب علي التكبالي إن الزيارات التي يقوم بها مسؤولو حكومة الوفاق والقيادات الإخوانية إلى كل من تركيا وقطر هي للتشاور مع القطريين والأتراك عن كيفية إجهاض الحل السياسي الذي لا يأتي في صالحهم ولا يرعى مصالحهم.

التكبالي وفي تصريح لقناة “العربية ” اليوم الاثنين أوضح أن هؤلاء يريدون حلاً سياسيا على مقاسهم لايصادر منهم زمام المبادرة ولا يغير من الواقع شيئاً ولا يربك مخططاتهم المشتركة في ليبيا وفي المنطقة.

وأضاف أنه في الوقت الذي يسعى المجتمع الدولي إلى إيجاد صيغ للتفاهم بين الليبيين والتوصل إلى حلّ للأزمة، ينشغل مسؤولو حكومة الوفاق وتنظيم الإخوان في ليبيا بزيارات متبادلة بين تركيا وقطر، لتلقي الأوامر والاتفاق على قرار وهدف موّحد بين تركيا وقطر لتحقيقه في الحوار السياسي المرتقب في تونس.

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