ليبيا – أكد عضو مجلس النواب علي السعيدي أن اجتماع العسكريين الليبيين في مدينة غدامس في غاية الأهمية، معربًا عن أمله في توافر حسن النوايا من طرف لإنجاح الاجتماعات التي تثبت مدى جدية القيادة العامة في المشاركة والتوصّل لحل.

السعيدي وفي تصريحات خاصّة لصحيفة “الاتحاد” اليوم الثلاثاء أوضح أن تنظيم الاجتماعات للعسكريين داخل البلاد تعطي الطمأنينة والإيحاء الفعلي أن المؤسسة العسكرية تسعى لاستقرار البلاد، ولديها نية للتوصل لحل لأزمة ليبيا، مشكّكًا في نوايا الجماعات المتطرّفة والميليشيات المسلحة التي ترعاها الأمم المتحدة.

وأعرب عن رفضه لتلويح مجرم الحرب المطلوب دوليًا صلاح بادي برفع السلاح ضد الجيش الليبي، مؤكّدًا أن الاجتماعات ستبحث نقطتين مهمتين، أولاهما إخراج كافة المرتزقة الذين دخلوا إلى ليبيا عن طريق حكومة الوفاق وإخراج الأتراك، لافتًا إلى أن مطلب قوات الوفاق سيكون إرجاع قوات الجيش الليبي، وهذا مرفوض؛ لأنها قوات ليبية بامتياز ويحق لها الوجود في ليبيا بالكامل لحماية مؤسّسات الدولة والمؤسّسات الخاصّة والعامة.

ولفت إلى أن قضية وقف إطلاق النار أهم النقاط التي يجب تفعيلها بشكل كامل، معربًا عن تخوفه الكامل من الميليشيات المسلحة التي ليس لها قائد، مضيفًا: “وفد حكومة الوفاق لا نعرف من يمثلون في المنطقة الغربية، هل يمثلون الميليشيات فليقولوا ذلك؟ وإذا كانوا يمثلون الجيش فأين هو الجيش التابع للوفاق؟”.

وشدد السعيدي على أن دولًا لا تريد الاستقرار في ليبيا، داعيًا كل ليبي حر إلى دعم المؤسّسة العسكرية الليبية لأنها الوحيدة القادرة على حماية الوطن والمواطن، مشيرًا إلى أهمية وضع جدول زمني واضح لتفعيل ما يتم الاتفاق عليه.

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