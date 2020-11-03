السلطات الفرنسية تفرض حظر التجوال في باريس وضواحيها من التاسعة ليلا

السلطات الفرنسية تفرض حظر التجوال في باريس وضواحيها من التاسعة ليلا

فرنسا – أعلنت الحكومة الفرنسية أمس الاثنين فرضها حظر التجول ابتداء من التاسعة ليلا في العاصمة باريس، و”ربما” في “إيل دو فرانس” (جزيرة فرنسا)، وهي العاصمة والضواحي والبلدات المحيطة بمدينة باريس

وقال المتحدث باسم الحكومة غابرييل عتال: “سوف نعيد العمل بحظر التجول في باريس، وربما في “إيل دوفرانس” ابتداء من الساعة التاسعة ليلا على الأرجح، بالإضافة إلى الحجر الصحي والتباعد الاجتماعي.

وأضاف عتال: “رغم أن الغالبية الكبرى من الفرنسيين تحترم القواعد (الوقائية)، فإن رؤية فرنسيين آخرين لا يحترمون هذه القواعد وملاحظة وجود إهمال، أمر لا يُطاق”.

شهدت فرنسا في الـ24 ساعة الماضية 52518 إصابة جديدة بكورونا و416 حالة وفاة، وهي مستويات قياسية لم تعرفها البلاد سابقا، في تسارع لتفشي الوباء يهدد بانهيار النظام الصحي الفرنسي وعجزه عن استيعاب الطلب على العلاج.

وبلغ عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا المستجد في فرنسا منذ بداية الوباء 37435 حالة وفاة.

المصدر: وسائل إعلام فرنسية

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