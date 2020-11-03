ليبيا – تلقّى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أمس الاثنين، اتصالًا عبر تقنية الفيديو كونفرانس من المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل.

المتحدّث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المصرية صرح وفقًا لوكالة “روسيا اليوم” بأن الاتصال شهد التباحث حول آخر تطورات القضية الليبية.

واستعرض السيسي موقف مصر الاستراتيجي الثابت تجاه القضية الليبية، لا سيما فيما يتعلق بدعم المباحثات الحالية في كافّة المسارات استنادًا إلى مخرجات مؤتمر برلين وإعلان القاهرة، وكذا إخلاء ليبيا من المقاتلين الأجانب وتقويض التدخّلات الأجنبية غير المشروعة في الشأن الليبي التي تساهم في تأجيج الأزمة، بالإضافة إلى تثبيت وقف إطلاق النار والتمسك بالخطوط المعلنة وللحيلولة دون تجدد الاشتباكات، وصولًا لإجراء الاستحقاق الانتخابي.

من جانبها، أشادت المستشارة الألمانية بالدور المصري الحيوي لتسوية الأزمة الليبية، والجهود الشخصية للرئيس في هذا الإطار، والتي من شأنها أن تعزز من العملية السياسية في ليبيا، وكذا ترسخ من دور مصر كركيزة أساسية للأمن والاستقرار في محيطها الإقليمي ومنطقة الشرق الأوسط.

وأكدت حرص ألمانيا على مواصلة التعاون والتنسيق المكثف بين البلدين في هذا الملف المهم.

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