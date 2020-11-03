جنيف – أكدت منظمة الصحة العالمية أن الحكومات الأوروبية تواجه “وضعا صعبا جدا” بسبب الارتفاعات غير المسبوقة للإصابات بفيروس كورونا المستجد تزامنا مع زيادة الضغوط من قبل المواطنين.

وقال مدير برنامج الطوارئ في منظمة الصحة العالمية، مايك رايان، في مؤتمر صحفي عقده اليوم الاثنين: “من الواضح أن الناس محبطون، ولهم كل الحق في ذلك، وهم متعبون ويريدون العودة للحياة الطبيعية. ولهم حق في التشكك بشأن الإجراءات التي يتم اتخاذها، لهذا السبب من المهم أن تستمع الحكومات إليهم وتحتفظ بالتواصل معهم”.

واعتبر رايان مع ذلك أن الاحتجاجات بذاتها أمر جيد حال إجرائها بطريقة سلمية ومع الالتزام بالإجراءات الوقائية دون رفع مخاطر انتشار المرض.

وأضاف: “لكن الحكومات، خاصة في أوروبا، تواجه وضعا صعبا جدا جدا. نحتاج إلى أن نقضي على هذا الفيروس، وأن ننتزع الزخم من هذه الجائحة، خياراتها (الحكومات) محدودة”.

وازداد عدد الإصابات بعدوى فيروس كورونا المستجد “COVID-19” المثلين في أوروبا خلال 5 أسابيع أخيرة فقط، لتسجل القارة، التي تحتوي على 52 دولة، مستوى 10 ملايين حالة مع إعادة قيود عامة واسعة في مجموعة كبيرة من بلدان المنطقة.

المصدر: وكالات

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