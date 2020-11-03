ليبيا – اعتبر مدير إدارة التوجيه المعنويّ في المنطقة الوسطى التابعة للرئاسي ناصر القايد أنّ اللجنة العسكرية المشتركة5+5 جادّة بالفعل للوصول إلى حلول تنفع المواطن والوطن بالدرجة الأولى، بدليل اللقاءات التي عقدت مؤخرًا وتوافقت خلالها على عدد من النقاط.

القايد قال خلال تغطية خاصّة أذيعت على قناة “ليبيا بانوراما” أمس الإثنين وتابعتها صحيفة المرصد: إن اللجنة تبحث خلال اجتماعاتها المنعقدة في ليبيا آلية تنفيذ النقاط التي تم الاتفاق عليها، لافتًا إلى أن اللجنة العسكرية ليس لها أي تدخّل فيما يحدث في تونس.

وعلق على تمسية اللجنة بـ” لجنة العشرة”: “هذا لا يغير شيئًا، في النهاية هي لجنة مشكلة بغرض ما وتقوم بإعداد مقترحات لتنفيذها وتقديم المقترحات التي ترى أنها مع وقف دائم لاطلاق النار، أي أنه من مهامها هو تشكيل لجان تنفيدية لهذا الأمر، وفريق مع القوة الأمنية التي سيشرف على المنطقة التي ستكون منزوعة السلاح”.

واعتقد أن ستيفاني وليامز أرادت تحقيق نجاح بما وصلت له اللجنة العسكرية للتأثير على المسار السياسي، مؤكدًا على أن ماتم الاتفاق عليه من قبل اللجنة يصبُّ في مصلحة الوطن ووقف الاقتتال.

كما طالب مدير إدارة التوجيه المعنويّ في المنطقة الوسطى التابعة للرئاسي في ختام حديثه بضرورة معاقبة كل من ارتكب جريمة حرب.

Share and Enjoy ! 0 Shares