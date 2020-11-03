ليبيا – قال رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب طلال الميهوب إن حكومة الوفاق التي وصفها بـ”الإخوانية “، سارعت برئاسة فائز السراج في خرق بنود اتفاق جنيف بإبرام اتفاق أمني مع قطر.

الميهوب وفي تصريح لصحيفة “اليوم” السعودية اليوم الثلاثاء أعرب عن استنكاره الشديد لرفض ما يُسمى بـ”مجلس للدولة الاستشاري” وقف إطلاق النار في جنيف، مؤكدًا أن هذا الموقف جاء بناءً على تعليمات من قطر وتركيا.

وطالب الميهوب الأمم المتحدة باستبعاد رئيس مجلس الدولة الاستشاري خالد المشري، والذي يُعد أحد القيادات الإخوانية النشطة من حضور جلسات الحوار الليبي في تونس، مؤكّدًا أن مجلس النواب الليبي وضع تنظيم الإخوان على لوائح الإرهاب.

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