اليابان – أعلنت شركة تويوتا عن نيتها إطلاق نسخ معدلة من سيارة Crown التي تصنف من بين أفخم سيارات السيدان اليابانية في الأسواق.

وتبعا للتسريبات فإن هيكل Crown الجديدة سيكون بطول 4 أمتار و90 سنتيمترا، وسيحمل بعض التعديلات الطفيفة التي ستطال تصميم المصابيح وممتصات الصدمات وبعض العناصر الخارجية الأخرى.

لكن التعديل الأساسي الذي ستشهده هذه السيارة سيطال قمرتها وتصميمها الداخلي، إذ ستحصل المركبة على واجهة قيادة مختلفة كليا مقارنة بتلك الموجودة في مركبات Crown الحالية، وبدلا من الشاشتين في منتصف واجهة القيادة ستزود المركبة بشاشة عالية الدقة تعمل باللمس بمقاس 12.3 بوصة.

كما ستحصل هذه السيارة على مقاعد جلدية مريحة مخصصة لـ 5 ركاب، وعلى أنظمة كهربائية لتدفئة وتبريد المقاعد، وأنظمة لتدفئة المقود والزجاج والمرايا الجانبية، إضافة إلى حساسات للضوء والمطر، وحساسات مسافة وكاميرات أمامية وخلفية، ووسادات أمان هوائية لحماية جميع الركاب أثناء الحوادث.

وستتميز بأنظمة أمان تتحكم أوتوماتيكا بالمكابح في حالات الطوارئ، وأنظمة يمكنها رؤية المشاة ليلا لمنع الحوادث، وأنظمة لمراقبة حالة السائق الجسدية لزيادة الأمان أثناء القيادة.

وستطرح هذه السيارة بعدة أنواع من المحركات، محركات بسعة 2.0 ليتر بعزم 245 حصانا، ومحركات هجينة بعزم 226 حصانا، ومحركات بسعة 3.6 ليتر وعزم 359 حصانا، ستعمل جميعها مع علب سرعة أوتوماتيكية بـ 10 سرعات.

المصدر: moto1

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