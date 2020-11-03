روسيا – أعلنت السلطات الصحية في روسيا، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 355 حالة وفاة جديدة و18648 إصابة بفيروس كورونا، خلال الساعات الـ24 الماضية.

ووفقا لآخر أرقام وبيانات المركز الروسي لمكافحة الوباء، ارتفعت حصيلة الوفيات في البلاد إلى 28828 حالة منذ بدء تفشي الوباء، وبلغ العدد الإجمالي للإصابات مليون و673686 حتى الآن.

وأكد المركز أن 15331 شخصا تماثلوا للشفاء اليوم الماضي، ما يرفع حصيلة المتعافين منذ بدء تفشي الوباء إلى مليون و251364 شخصا.

وسجلت السلطات الصحية 5150 إصابة جديدة في العاصمة، أكثر المدن الروسية تضررا جراء تفشي الوباء.

وقال المركز الروسي لمكافحة الوباء إن 23.7% من الإصابات، التي تم تسجيلها خلال اليوم الماضي، لم تظهر على أصحابها أعراض المرض.

وبحسب معطيات الهيئة الروسية للمراقبة وحماية المستهلك، تجاوز عدد الاختبارات، التي تم إجراؤها للكشف عن الإصابة بفيروس كورونا في مختلف مناطق البلاد، تجاوز 62 مليونا حتى الآن.

هذا وتخطط روسيا للبدء في حملات التطعيم الشاملة ضد فيروس كورونا بنهاية الشهر الجاري، في انتظار إنتاج المراكز المختصة الروسية كميات من الجرعات تكفي لتغطية الحاجة المحلية.

وتمكنت روسيا من تسجيل أول لقاح في العالم ضد فيروس كورونا في شهر أغسطس الماضي، وحتى الآن تم تسجيل لقاحين، الأول هو “سبوتنيك V” ويطوره مركز “غاماليا” لأبحاث الأوبئة والأحياء الدقيقة، والثاني أطلق عليه اسم “إيبيفاك كورونا” ويعمل عليه مركز “فيكتور” الحكومي المتخصص في مجال أبحاث الفيروسات والبيوتكنولوجيا.

المصدر: RT + وكالات

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