زيدان يطالب لاعبيه بخوض مواجهة إنتر ميلان في دوري الأبطال على أنها “نهائية”

زيدان يطالب لاعبيه بخوض مواجهة إنتر ميلان في دوري الأبطال على أنها “نهائية”

إسبانيا – أوضح الفرنسي زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد الإسباني، إن فريقه لن يتحمل المزيد من التعثر إذا أراد التأهل لمراحل خروج المغلوب في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

ويتذيل بطل إسبانيا المجموعة الثانية بنقطة واحدة من مباراتين بعد أن خسر 3-2 أمام ضيفه شاختار دونيتسك الأوكراني في الجولة الأولى، قبل أن يخطف تعادلا متأخرا 2-2 أمام مضيفه بوروسيا مونشنغلادباخ في الجولة الثانية.

وقال زيدان في مؤتمر صحفي عشية المباراة التي من المقرر أن تجمع النادي الملكي بضيفه إنتر ميلان الإيطالي غدا الثلاثاء ضمن الجولة الثالثة لدور المجموعات: “إنتر فريق رائع وقوي جدا من الناحية البدنية ويلعب كرة قدم جميلة. ستكون مباراة نهائية بالنسبة لنا. هناك حديث دائما من الخارج عن ضرورة إجراء تغييرات لكن هذه المجموعة يمكنها المنافسة على أعلى المستويات وترغب في الفوز”.

وأضاف: “نتطلع جميعا للفوز بكل بطولة ننافس فيها ونرغب دائما في إظهار قدراتنا. لاعبو ريال يرغبون دائما في كتابة التاريخ. يرغبون دائما في الفوز بالمزيد من الألقاب وإثبات أنفسهم”.

المصدر: رويترز

Share and Enjoy ! 0 Shares