إسبانيا – دافع رونالد كومان، مدرب برشلونة، عن قائد فريقه، ليونيل ميسي، عقب تصريحات كيكي سيتين، المدير الفني السابق للبارسا، حول صعوبة قيادة لاعب مثل الأرجنتيني ليو.

وقال كومان، خلال المؤتمر الصحفي قبل مواجهة دينامو كييف غدا الأربعاء، بدوري أبطال أوروبا: “تصريحات سيتين عن ميسي؟ بالنسبة لي ليونيل لاعب جيد جدا، وأفضل لاعب في العالم، وكل يوم أرى طموحه وشخصيته، وليس لدي صعوبات في قيادته، وبالنسبة لي هو قائد الفريق، وأتحدث معه كل أسبوع عن أمور في الملعب وغرفة الملابس، ولا أتفق مع كيكي، لكنني أحترمه”.

وتحدث كيكي سيتين مؤخرا حول صعوبة قيادة النجوم، ومن بينهم ميسي، مؤكدا أنه أفضل لاعب في كل العصور، ليعقب:” ومن أنا كي أغيره؟ إذا كانوا قبلوه هناك لسنوات بهذا الوضع ولم يغيروه”.

وتابع المدرب البالغ 62 عاما: “إنه لاعب متحفظ للغاية.. لا يتحدث كثيرا، لكنه يجعلك ترى الأشياء التي يريدك أن تراها”.

وأردف سيتين قائلا: “ميسي هو الأفضل على الإطلاق. كان هناك الكثير من اللاعبين الرائعين، لكن الاستمرارية التي يتمتع بها ميسي على مر السنين لم يصل لها أي شخص من قبل”.

وتردد الكثير سابقا حول العلاقة المعقدة التي كانت قائمة بين المدرب سيتين واللاعبين في غرفة تبديل الملابس، والتي اعتبرت أن المدرب يفتقر إلى اللباقة وغالبا ما يفتقر إلى احترام لاعبيه، ويبالغ في رد فعله في كلماته وتعبيراته.

بالمقابل رغم مواجهة المدرب الحالي للفريق الكتالوني، الهولندي رونالد كومان، للاعبين بشكل مباشر، إلا أن اللاعبين يعتقدون أنه محترم، وفقا لمصادر قريبة من غرفة تبديل الملابس.

المصدر:”وكالات”

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