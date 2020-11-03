ليبيا – أكد وزير الخارجية المصري، سامح شكري، أن تركيا ليست حاليا من بين الدول التي يمكن أن تتعاون معها مصر لتسوية الأزمة في ليبيا.

وقال شكري، في مقابلة مع وكالة “تاس” الروسية نشرت اليوم الاثنين عبر قناة روسيا اليوم، ردا على سؤال حول إمكانية تعاون مصر مع تركيا في هذا الإطار:

“نعتقد أن كل القضايا التي تخص ليبيا يجب أن يتم طرحها في الحوار بين الأطراف الليبية. ننسق جهودنا مع أصدقائنا بينها روسيا والولايات المتحدة وغرب أوروبا وبالطبع المبعوث الأممي الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا”.

وأضاف شكري: “نرفض التدخل الأجنبي في ليبيا ووجود قوات أجنبية في ليبيا ولا نجد أي تبريرات لمحاولات دول خارج المنطقة وخارج الأراضي العربية للتأثير على الوضع في هذه البلاد ، هناك قوى شجعت التطرف والتشكيلات المتطرفة ونقلت إلى ليبيا مسلحين أجانب وإرهابيين من سوريا”.

وتابع وزير الخارجية المصري: “كل هذه العوامل تزيد من عقدة الوضع، ويجب أن يتصدى لها المجتمع الدولي. بالتالي سنواصل التعاون مع أصدقائنا، مع البلدان التي تتبع موقف قريبة من تلك التي نلتزم بها نحن، وفي هذه المرحلة لا يمكن أن أقول إن تركيا من بينها”.

وتشهد العلاقات بين مصر وتركيا أزمة سياسية حادة منذ العام 2013 بعد رفض السلطات التركية القاطع لعزل الرئيس الإخواني محمد مرسي فيما لاتعترف أنقرة بشرعية الرئيس المصري الشرعي عبد الفتاح السيسي.

وتعد تركيا عزل مرسي، الذي حدث على خلفية انتفاضة واسعة لملايين المصريين ضد حكم الإخوان، “انقلابا عسكريا”، فيما تدين السلطات المصرية هذا الموقف، متهمة تركيا بدعم جماعة الإخوان المسلمين التي أعلنتها القاهرة رسميا تنظيما إرهابيا .

المرصد – متابعات

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