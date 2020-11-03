النمسا – أكد وزير الداخلية النمساوي، كارل نيهامر، مقتل 4 مواطنين جراء الهجوم الإرهابي الذي شهدته العاصمة فيينا مساء يوم أمس الاثنين.

وفي مقابلة مع قناة OE24.TV، اليوم الثلاثاء، قال الوزير: “لا نزال نعتقد أنه كان هناك جان واحد على الأقل، ولا تزال أعمال البحث مستمرة كي نتمكن من استبعاد وجود جناة آخرين”.

ولم يكشف نيهامر عن هوية منفذ الهجوم، مضيفا: “كان الحادث هجوما إرهابيا كبيرا لم نشهد مثله منذ فترة طويلة. لدينا أربعة قتلى مدنيين والجاني القتيل، وأخذ الأمر منا تسع دقائق لنقوم بتحييد الجاني المدجج بالسلاح”.

وأوضح الوزير أن تبادلا لإطلاق النار حدث في ستة أماكن من العاصمة وردت سابقا تقارير عنها كمسارح لحدوث هجمات إرهابية أخرى.

وفي وقت سابق، وصف وزير الداخلية النمساوي المهاجم الذي أطلق النار في فيينا وقُتل على يد الشرطة بأنه “إرهابي إسلامي” من المتعاطفين مع تنظيم الدولة الإسلامية (داعش).

المصدر: نوفوستي

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