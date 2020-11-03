ليبيا – أعلنت الممثّلة الخاصّة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا بالإنابة ستيفاني وليامز أمس الإثنين، عن تحقيق “توافق كبير” في المحادثات العسكرية بمدينة غدامس، معتبرة أن لجنة “5+5″ باتت تُعرف فعليًا بـ”لجنة العشرة”.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقدته وليامز، وفقًا لوكالة “الأناضول” التركية عقب انتهاء اليوم الأول من أعمال اللجنة العسكرية المشتركة (5+5).

وقالت وليامز: “حصل توافق كبير في الاجتماع (..) والآن لم تصبح اللجنة معروفة (باسم) 5+5، لكن فعليًا وعمليًا لجنة العشرة، وهي لجنة ليبية محضة لبحث آليات تنفيذ اتفاق الوقف الدائم لإطلاق النار”.

وتابعت: “أدعو السياسيين الليبيين الذاهبين إلى تونس (للمشاركة في ملتقى الحوار المباشر) إلى التحلي بشجاعة وتوافق لجنة الضباط العشرة، وهذا ما نترقّبه نحن من الحوار السياسي في تونس”.

وأضافت أنها ستعلن بعد انتهاء اليوم الثاني لإجتماع اللجنة اليوم الثلاثاء، تفاصيل ما توصّلت إليه.

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