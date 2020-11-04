ليبيا – قال رئيس المنتدى العربي لتحليل السياسات الإيرانية “أفايب” محمد محسن أبو النور إن الوجود الإيراني في ليبيا غير ظاهر للعيان وخفي، لافتًا إلى أن حسابات طهران في ليبيا معقدة.

أبو النور وفي تصريح لموقع “العين الإخبارية” أمس الثلاثاء أوضحت أن إيران تلعب بشكل خفي حرصًا على عدم إغضاب مصر، التي ترى أن التدخل في ليبيا يمثل أمنًا قوميًا لها، ولن تسمح بالعبث به وخاصة أي محاولة لدعم تنظيم الإخوان الإرهابي.

وتابع أن إيران تحاول عدم إظهار التعاون مع تركيا في ليبيا، حتى لا تزيد حدة الخلافات مع الإدارة الأمريكية برئاسة دونالد ترامب وكذلك فرنسا المساندة لها.

أبو النور لفت إلى أن السياسة الخارجية الإيرانية لا يمكن التنبؤ بها، بل يسلك دعم المليشيات الإرهابية في ليبيا غرار دعم المليشيات الحوثية في اليمن والجماعات الأخرى المتطرفة والإرهابية في إقليم الشرق الأوسط.

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