ألمانيا – اعتبر وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس، أنه سيكون على الاتحاد الأوروبي بذل جهود أكثر لضمان أمنه حتى في حال فوز المرشح الديمقراطي، جو بايدن، في الانتخابات الرئاسية الأمريكية.

وقال ماس، في حديث لقناة “فيلت”، اليوم الثلاثاء: “الرئيس ترامب يدعم مبدأ أمريكا أولا، بينما يدعو بايدن إلى تعاون دولي أوثق، الحديث يدور عن اتجاه السياسة، ولهذا السبب ينظر العالم كله هذه الليلة إلى أمريكا”.

وأضاف ماس: “أعتقد أن علينا عدم الانجرار وراء الأوهام والاعتبار أن كل شيء سيكون جيدا في حال انتخاب بايدن”.

وأشار وزير الخارجية الأمريكي إلى أن الولايات المتحدة تعيد النظر في مصالحها في السياسة الخارجية والأمنية، مبينا: “برأيي سنضطر نحن في أوروبا، بصرف النظر عن هوية الفائز في هذه الانتخابات، إلى رعاية مصالحنا في مجال الأمن بشكل أكبر مما كان الأمر عليه سابقا. وما نريده هو تنسيق أفضل لخطواتنا مع الأصدقاء الأمريكيين”.

وشهدت العلاقات بين ألمانيا والولايات المتحدة، في سنوات حكم الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، خلافات عدة بينها قضية مشروع “السيل الشمالي 2” ومسألة خفض عدد القوات الأمريكية في البلد الأوروبي.

المصدر: وكالات

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