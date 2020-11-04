إيطاليا تدعو لتشديد الضوابط في مساجدها بعد “التعاون مع المعتدلين”

إيطاليا تدعو لتشديد الضوابط في مساجدها بعد “التعاون مع المعتدلين”

إيطاليا – طالب وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو، بتشديد الضوابط في المساجد في بلاده بالتعاون مع الجاليات المسلمة “المعتدلة”، بعد الهجوم الذي تعرضت له العاصمة النمساوية فيينا.

وقال دي مايو في تدوينة عبر حسابه على “فيسبوك”: “يجب تشديد الضوابط في المساجد بالتعاون مع الجاليات الإسلامية نفسها، والإسلام المعتدل، الذي أدان دائما هذه الأعمال الإرهابية”، في إشارة للهجمات التي وقعت في فيينا ومدينة نيس الفرنسية.

وأضاف أن على دول الاتحاد الأوروبي بما فيها بلاده رفع مستوياتها الأمنية، للتعامل مع أي أحداث محتملة.

وتابع قائلا: “يجب أن نلفت الانتباه إلى تدفقات الهجرة غير الشرعية”.

وشدد الوزير الإيطالي على أن الدفاع عن الحدود واجب على كل دولة وكذلك حق، موضحا أنه من حق كل مواطن الشعور بالأمان في منزله ولدينا التزام لضمان هذا الحق.

وصرح بأن التفكير في شيء أكبر يتعلق بالاتحاد الأوروبي بأكمله، مشيرا إلى النموذج الأمريكي بخصوص قانون “باتريوت”.

كما أكد مساندته للشعبين النمساوي والفرنسي في هذه اللحظة العظيمة من الألم مشددا على أهمية الاتحاد ضد كل أشكال الإرهاب والتعصب.

وجاءت تصريحات الوزير الإيطالي، بعد ساعات من الهجوم على فيينا، الذي خلف 5 قتلى وإصابة آخرين بجراح مختلفة.

المصدر: وكالات

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