ليبيا – رأى المختصّ في الشؤون المغاربية أبو بكر الأنصاري أن التقدم الذي تحقّق في ملف اتفاق وقف إطلاق النار، والاتفاق على جولة مباحثات في تونس، جاء انعكاسًا لرغبات داخلية وخارجية بضرورة وضع الأزمة الليبية على سكة الحل السياسي، وتغليب مصلحة البلاد على المصالح الضيقة لبعض السياسيين.

الأنصاري وفي تصريح عبر “بانوراما” الذي يبث على راديو “سبوتنيك” الروسية اليوم الثلاثاء أشار إلى ضرورة أن تتم معالجة الخلل في تمثيل الأقاليم الليبية، كشرط لنجاح أي حل سياسي؛ لأن أحد أبرز أسباب الأزمة الليبية يتمثل في غياب التمثيل العادل والمتوازن لعدد من المكوّنات الأساسية في النسيج الاجتماعي الليبي.

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