سوريا – جدد الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو دعم بلاده لسيادة سوريا ووحدة أراضيها والتأكيد على وجوب عدم التدخل بشؤونها الداخلية، وفقا لبيان صدر عن وزارة الخارجية السورية.

وفي كلمة خلال تقبله أوراق اعتماد سفير سوريا محمد العمراني مع عدد من السفراء الجدد لدى مينسك، قال لوكاشينكو إن بيلاروس وسوريا تربطهما “علاقات صداقة تاريخية قوية تتميز بالثقة المتبادلة”.

وذكرت وزارة الخارجية السورية أن لوكاشينكو “دعا إلى تعزيز تلك العلاقات وتكثيف التعاون بين البلدين في مختلف المجالات”.

وأضافت أنه “نوه بجهود الدولة السورية لإعادة الأمن والاستقرار إلى كامل أراضيها”، وأنه أشار إلى أن “تلك الجهود ستقود إلى انتعاش اقتصادي واجتماعي في البلاد”

المصدر: وزارة الخارجية السورية

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