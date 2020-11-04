ليبيا – قال المحلل السياسي محمد الزبيدي إن الخطر في ملتقى الحوار السياسي يكمن في تحول المحاصصة المناطقية وهي مرفوضة ولا تصلح مع الوضع الراهن إلى محاصصة أيديولوجية، واختيار شخصيات تمثل مناطق معينة، غير أن ولاءاتها السياسية طاغية وداعمة للإخوان وبالتالي الحفاظ على الوضع القائم.

الزبيدي حذّر في تصريح لصحيفة “العرب” أمس الإثنين من خطورة تكرار الصيغة الحالية للحكم خلال المرحلة المقبلة، فعدد كبير من ممثلي الأقاليم في حكومة الوفاق والمجلس الرئاسي ومجلس الدولة، جرى اختيارهم ليمثلوا الأقاليم التي ينحدرون منها، لكنهم يخدمون أجندات أخرى.

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