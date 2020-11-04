ليبيا – قال عضو مجلس النواب علي السعيدي إن الثروات في الجنوب الليبي ظلت قرابة النصف عقد تحت سيطرة العصابات التشادية التي استنزفت كما هائلًا من مخزون مناجم الذهب في أقصى الجنوب الليبي.

السعيدي وفي تصريحات خاصّة لموقع “العين الإخبارية” أمس الثلاثاء أوضح أنه تم بناء قرى خاصّة للمنقبين في الصحراء، وبيع آلات خاصة بالبحث والتنقيب أمام مرأى ومسمع المؤتمر الوطني السابق (كان غير شرعي يسيطر عليه الإخوان) والحكومات المتعاقبة ولم يحركوا ساكنًا تجاه سيادتهم على ثرواتهم، حتى تحرّك الجيش الليبي في يناير الماضي وقام بطرد هذه العصابات.

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