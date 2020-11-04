السودان – أكد المدير العام لشركة البترول الوطنية السودانية، “سودابت”، أيمن أبو الجوخ، أن السودان سيضيف ثلاثة آلاف برميل يوميا لإنتاجه النفطي من حقل الروات الجديد.

وقال أبو الجوخ لـ”رويترز”، إن “السودان سيضيف ثلاثة آلاف برميل يوميا لإنتاجه النفطي من حقل جديد، مما سيرفع إنتاج البلد إلى 64 ألف برميل يوميا”.

وأشار أبو الجوخ، خلال مقابلة، مساء أمس الثلاثاء، أن “حقل الراوات في ولاية النيل الأبيض سيبدأ العمل في غضون أسبوعين، بسبع آبار”، لافتا إلى أن “السودان يأمل في إضافة 20 ألف برميل يوميا في العام المقبل، إذا وافقت وزارة المالية على أموال للتنقيب”.

وأضاف أبو الجوخ أن “السلطات تأمل في جذب استثمارات من شركات غربية، بعدما أكدت الولايات المتحدة أنها سترفع اسم الخرطوم من قائمة الدول الراعية للإرهاب، وهو ما كان يعرقل التمويل الدولي والإعفاء من الديون”.

ورفع السودان، في الأسبوع الماضي، أسعار الوقود المحلية إلى مثليها، لمواجهة عجز الميزانية في ظل الأزمة الاقتصادية.

كما يحاول السودان زيادة إنتاج النفط لخفض الاعتماد على واردات الوقود المكلفة، بعدما خسر 73% من الإنتاج بعد انفصال جنوب السودان في العام 2011.

المصدر: “رويترز”

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