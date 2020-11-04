مصر – بعث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ببرقية اطمئنان لنظيره الجزائري عبد المجيد تبون إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وأفاد المتحدث باسم الرئاسة المصرية بسام راضي بأن السيسي قال في رسالته: “يطيب لي أن أتوجه إليكم بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن الشعب المصري بأصدق التمنيات القلبية بالشفاء العاجل وموفور الصحة والعافية، داعيا الله عز وجل أن يحفظكم وأن يشملكم دائما بعظيم عنايته”.

وكانت الرئاسة الجزائرية أعلنت اليوم الثلاثاء رسميا إصابة الرئيس عبد المجيد تبون بفيروس كورونا المستجد.

وأوضحت في بيان أن تبون “يواصل تلقيه العلاج بأحد المستشفيات الألمانية المتخصصة، عقب إصابته بفيروس كورونا المستجد.”

وأضاف البيان أن الفريق الطبي “يطمئن بأن السيد الرئيس يستجيب للعلاج وحالته الصحية في تحسن تدريجي وفق ما يقتضيه البروتوكول الصحي”.

المصدر: RT

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