ليبيا – تلقّى رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب يوسف العقوري اتصالًا هاتفيًا من سفير مملكة إسبانيا لدى ليبيا فرانشيسكو خافيير.

الطرفان بحثا بحسب المكتب الإعلامي لمجلس النواب آخر المستجدات السياسية وجهود مجلس النواب من أجل التهدئة والعودة للحوار.

وبدوره، أكّد العقوري حرص مجلس النواب على تعزيز العلاقات مع مملكة إسبانيا في جميع المجالات والعمل على القضايا المشتركة بين البلدين، مقدمًا التهنئة لخافيير لاعتماده كسفير لدولته لدى ليبيا، ومقدمًا شكره لدور اسبانيا في دعم استقرار ليبيا.

ومن جهته، أكّد السفير الإسباني حرص بلاده على تطوير التعاون مع ليبيا في جميع المجالات والحرص على عودة السلام والاستقرار إلى ليبيا.

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