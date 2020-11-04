موسكو – أقيم في متحف تريتياكوف بموسكو معرض مكرس للحكايات الشعبية الروسية حيث جمع المنظمون لوحات شهيرة للفنانين الكلاسيكيين مثل فيكتور فاسنيتسوف وأعمال الفنانين المعاصرين المهتمين بالفلكور.

وقد قدم هذا المعرض المسمى “الحكاية الشعبية: من فاسنيتسوف إلى أيامنا” كل الأبطال الشهيرين للحكايات الروسية الشعبية المعروفين للروس منذ الطفولة، وهو يكشف مدى تأثير الفلكلور على أسلوب تفكير الشعب ووعيه القومي.

وقد اختار منظمو المعرض عددا كبيرا من التحف الفنية المعروفة للعرض. من أبرزها لوحات الرسام فيكتور فاسنيتسوف “الأمير إيفان على الذئب الرمادي” و”الأميرة الضفدعة” و” ثلاث أميرات من مملكة ما تحت الأرض”، ورسوم الفنان إيفان بيليبين للمسرحيات المختلفة. وكذلك أعمال الفنان ميخائيل فروبل.

المصدر : RT

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