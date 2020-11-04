ليبيا – اختتمت اللجنة العسكرية الليبية المشتركة اجتماعاتها ضمن الجولة الخامسة من المباحثات أمس الثلاثاء في مدينة غدامس، بحضور الممثلة الخاصّة للأمين العام في ليبيا بالإنابة، ستيفاني وليامز.

المناقشات ركزت وفقًا لبيان البعثة الأممية على آليات تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار الدائم، بما في ذلك إنشاء اللجان الفرعية، فضلًا عن آليات المراقبة والتحقق من وقف إطلاق النار، ومقرات عملها.

وتوصّلت اللجنة العسكرية المشتركة، في أول اجتماع لها داخل ليبيا والذي اتسم بروح المسؤولية والوطنية العالية، إلى جملة من التوصيات المهمة فيما يخص الترتيبات القادمة، بما فيها مطالبة مجلس الأمن الدولي بالتعجيل بإصدار قرار ملزم لتنفيذ بنود اتفاق وقف إطلاق النار الموقّع في جنيف في تاريخ 23 أكتوبر 2020.

وفيما يلي بنود اتفاق اللجنة العسكرية المشتركة التي خرج بها اجتماع غدامس، وتلتها الممثّلة الخاصّة في مؤتمر صحفي: