ليبيا – أعلن مدير إدارة التوجيه المعنوي في الجيش اللواء خالد المحجوب أن القوات المسلحة تعتبر الاتفاق الذي تم التوصل إليه في اجتماع اللجنة الأمنية العسكرية (5+5) أساسًا للاستقرار في ليبيا.

المحجوب وفي حديث لوكالة “سبوتنيك” الروسية اليوم الثلاثاء قال: “نحن، القوات المسلحة الليبية مقتنعون تمامًا أن اتفاق 5+5 هو أساس أي عملية استقرار في ليبيا، لا يمكن استقرار ليبيا بدون تفكيك المليشيات وتسليم أسلحتها، وبدون إجلاء المرتزقة وتجميد التدخل التركي الذي وصل إلى مرحلة السيطرة على مواقع سيادية في البلاد، مثل الموانئ والقواعد العسكرية التي سلمت له”.

وأشار إلى أن الاتفاق العسكري جاء وفقًا لمتطلبات الليبيين، وهو إجلاء المرتزقة والقوات الأجنبية وتجميد الاتفاقيات، التي تمّت بين حكومة الوفاق وتركيا حتى التي في مجال التدريب.

مدير إدارة التوجيه المعنوي في الجيش أوضح أن ما تم في اتفاق 5+5 ملزم باعتباره كان صادرًا عن مجلس الأمن الدولي، وبالتالي المسألة الآن فيها إرادة دولية وليس فقط إرادة محلية، وإذا كانت هناك إرادة حقيقة دولية تستطيع أن تنجز المطلوب.