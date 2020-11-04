ليبيا – زعم رئيس مجلس الدولة الاستشاري خالد المشري القيادي في حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين أنّ تركيا لها دور كبير في إعادة عجلة الحياة إلى ليبيا، خاصّة المناطق التي تم تحريرها من “قوات حفتر”، مثل البنية التحتية والاستثمار في بعض المشاريع وملف الطاقة.

المشري إدعى في حوار مع صحيفة ” لوسيل” القطرية أمس الثلاثاء إن تركيا وقطر لديهما دور مركزي في مشاريع الطاقة والمواصلات والإنتاج وتصدير الغاز في ليبيا، مشيرًا إلى أنهم يمارسون الضغط على الحكومة لتسريع الإصلاحات الاقتصادية.

وأضاف: “نرفض طريقة التفكير الأوروبية في موضوع مكافحة الهجرة غير الشرعية، وهي منع المهاجرين من العبور لأوروبا من خلال ليبيا، وهذا بدوره يؤدي إلى أن يستوطن هؤلاء في ليبيا، وهو أمر مرفوض من قبل الليبيين”.

وأردف: “ندعو دائمًا خاصة في جنوب الصحراء، لضرورة إيجاد سياسة تنعش اقتصادات دول النيجر ونيجيريا ومالي وتشاد، من قبل الدول الأوروبية، نحن نكافح الهجرة غير الشرعية، وهذا مُكلف للدولة الليبية، وهناك مراكز متخصصة نضع فيها هؤلاء المهاجرين”.

وشدّد على أن علاقة الوفاق مع قطر وتركيا هي علاقات مصيرية لا يمكن التنازل عنها وإدخالها في أي مفاوضات، مدعيا بأن من وصفهم بـ”الدول التي تحاصر قطر” (الرباعي العربي المقاطع لقطر) هي نفس الدول التي تشن حربًا عليهم على حد زعمه.

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