ليبيا – أجرى وزير الداخلية بحكومة الوفاق المفوض فتحي باشاآغا زيارة إلى جمهورية مصر العربية، في إطار التعاون بين الوفاق ومصر وما وصفت بـ”التحديات المشتركة”، وتعزيز التعاون المشترك على الصعيد الأمني وتوحيد الجهود لمواجهة خطر الإرهاب والجريمة المنظمة، وبما يحفظ الأمن القومي المشترك بين ليبيا ومصر.

باشاآغا -بحسب ما ذكره مكتبه الإعلامي- أعرب عن بالغ تقديره لمصر قيادة وحكومة وشعبًا على هذه الدعوة الكريمة والتعاون البنّاء في مجال تعزيز الأمن والسلام والاستقرار في ليبيا.

وأكد باشاآغا بأن وزارة الداخلية تتطلع دومًا للعمل الدؤوب بما يعزز العلاقات الاستراتيجية والمتميزة مع الشقيقة مصر، بما يحفظ أمن واستقرار البلدين ويحقق الرفاه والازدهار للشعبين الليبي والمصري الشقيقين.

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