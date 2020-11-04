ليبيا – بمناسبة اليوم العالمي للصحة الواحدة وتحت شعار (مفهوم الصحة الواحدة ودورها في الارتقاء بصحة المجتمع)، انطلقت خلال اليومين الماضيين فعاليات اليوم العلمي، الذي أشرف عليه المركز الوطني لمكافحة الأمراض بالتعاون مع المركز الوطني للصحة الحيوانية، وبمشاركة فاعلة من عدد من الخبراء والمتخصصين.

حيثُ ألقيت وفقًا للمركز الوطني لمكافحة الأمراض بعض الورقات العلمية والمحاضرات التي تناولت مفهوم الصحة الموحّدة، والتعريف بأهمية الأمراض المشتركة وسلامة الغذاء وصحة البيئة والتوعية بأهميتها، وإتاحة الفرصة لتبادل المعلومات وبناء شبكة تواصل بين مختلف القطاعات.

وقد افتتح الاحتفالية كل من مدير عام المركز الوطني لمكافحة الأمراض الدكتور بدرالدين بشير النجار، والدكتور زكريا الختال مدير المركز الوطني للصحة الحيوانية، وعدد من الدكاترة والمهتمين.

وتطرق النجار في كلمته للتوعية المجتمعية وأهمية خلو البيئة المحيطة من الأمراض المعدية والمشتركة، والتي تنتقل من الحيوان إلى الإنسان، مؤكّدًا في كلمته على آليات التعاون بين مختلف القطاعات لاحتواء انتشار جائحة كورونا، والحد من تفشي هذا الفيروس الذي أنهك العالم.

Share and Enjoy ! 0 Shares