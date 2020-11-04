واشنطن – وصفت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي، عضو المحكمة العليا إيمي كوني باريت بأنها “قاضية غير شرعية”، وذلك بعد أسبوع واحد من تأكيد اختيار مرشحة الرئيس دونالد ترامب للمحكمة.

وقالت بولسي في مؤتمر صحافي: “يقوم الرئيس بتعيين قاضٍ غير شرعي في المحكمة العليا قبل أسبوع واحد من الانتخابات”.

وكان مجلس الشيوخ الأمريكي، صوت على تعيين باريت، عضوا في المحكمة العليا، بعد أن حصلت على 52 صوتا مقابل 48 صوتا رافضا.

وعارض الديمقراطيون ترشيح باريت بينما اتهموا الحزب الجمهوري بالنفاق، وذلك لعرقلتهم اختيار عضوية ميريك غارلاند للمحكة العليا وهو القاضي الذي رشحه الرئيس السابق باراك أوباما قبل أسابيع من الانتخابات الرئاسية في عام 2016.

المصدر: “The Hill”

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