إسبانيا – شهدت الأيام القليلة الماضية أزمة قوية داخل صفوف ريال مدريد الإسباني، بشأن الثنائي الفرنسي كريم بنزيما، والبرازيلي فينيسيوس جونيور.

وحرصت صحيفة “ماركا” الإسبانية على تسليط الضوء على لقطة حدثت فور انتهاء مباراة الملكي مع ضيفه إنتر ميلان الإيطالي، والتي فاز فيها الفريق الأبيض 3-2 على ملعب ألفريدو دي ستيفانو، ضمن منافسات دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا، الثلاثاء.

ونشرت الصحيفة عبر حسابها الرسمي على “تويتر” صورة تضمنت لحظة العناق بين بنزيما وفينيسيوس احتفالا بالفوز، كما علقت على الصورة قائلة: “العناق الأكثر انتظارا من جانب المدريديستا”.

وحرص بنزيما على إعادة نشر الصورة ومثله فعل فينيسيوس، عبر حسابيهما على “إنستغرام” من خلال خاصية “الستوري”.

يذكر أن العديد من وسائل الإعلام تحدث كثيرا على مدار الأيام الماضية بشأن وجود خلاف كبير بين الثنائي بنزيما وفينيسيوس، بسبب ما بدر من الأول خلال مباراة ريال مدريد مع مضيفه بوروسيا مونشنغلادباخ الألماني بشأن تحريض زميله ميندي على عدم تمرير الكرة إلى اللاعب البرازيلي لسوء مستواه.

ونجح الفرنسي بنزيما من التسجيل للميرنغي أول أهداف فريقه في شباك إنتر ميلان، وبحسب شبكة “أوبتا” للإحصاءات، فإن كريم بنزيما هو أول لاعب من ريال مدريد يسجل في شباك إنتر بدوري الأبطال منذ 22 عاما.

المصدر: instagram\karimbenzema

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