إنجلترا – أفادت شركة “آي إتش إس ماركت” للبيانات المالية، إن بريطانيا تبدو متجهة نحو ركود في خانة العشرات، هذا الشتاء، حيث تظهر مسوح للشركات، أن النمو الاقتصادي توقف تقريبا خلال الشهر الماضي.

وأكد الخبير الاقتصادي في “آي إتش إس ماركت”، تيم مور، أن “بيانات شهر أكتوبر الماضي، تشير إلى أن قطاع الخدمات البريطاني كان يقترب من الركود، حتى قبل الإعلان عن العزل العام الثاني في إنجلترا”.

وأضاف مور: “يبدو أن الاقتصاد البريطاني متجه صوب ركود في خانة العشرات هذا الشتاء، ومسار التعافي أكثر صعوبة في العام 2021″

وانخفض مؤشر ” آي إتش إس ماركت”/”سي آي بي إس”، لمديري المشتريات في قطاع الخدمات، إلى أقل مستوى في أربعة أشهر، وسجل 51.4 في أكتوبر الماضي، مقارنة مع 56.1 في سبتمبر الماضي، ليقترب من مستوى الخمسين نقطة، الفاصل بين النمو والانكماش، وكانت القراءة الأولية للمؤشر عند 52.3.

كما انخفض مكون الطلبيات الجديدة بشدة في مؤشر مديري المشتريات بقطاع الخدمات، وخفضت الشركات عدد الموظفين للشهر الثامن على التوالي.

بالإضافة إلى ذلك، تراجع مؤشر مديري المشتريات المجمع، الذي يشمل بيانات قطاع الصناعات التحويلية الأكثر قوة، من 56.5 إلى 52.1، ليسجل أيضا قراءة أقل من التوقعات الأولية.

وانخفض الناتج المحلي الإجمالي لبريطانيا 20% خلال فترة العزل العام الأولى، في الربع الثاني من العام الجاري، وهو أكبر تراجع بين كافة الاقتصادات الكبيرة المتقدمة، لكنه تعافى على نحو سريع في مطلع الربع الثالث، قبل زيادة حالات الإصابة بفيروس مجددا.

جدير بالذكر أنه اعتبارا من يوم غد الخميس، ستغلق كافة المتاجر غير الأساسية في إنجلترا، بما في ذلك الحانات والمطاعم، لمدة أربعة أسابيع، باستثناء المتاجر التي تقدم الوجبات الجاهزة.

المصدر: “رويترز”

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