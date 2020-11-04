ليبيا – تلقى رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج أمس الثلاثاء اتصالًا هاتفيًا من الرئيس سيريل رامافوزا رئيس جنوب أفريقيا رئيس الاتحاد الأفريقي، تناول مستجدات الأوضاع في ليبيا.

السراج أوضح خلال الاتصال الهاتفي وفقًا للمكتب الإعلامي التابع له الجهود التي بذلت لتحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا، عبر مسارات الحل التي اعتمدها مؤتمر برلين.

وفي هذا السياق أكد رئيس جنوب أفريقيا دعم بلاده والاتحاد الأفريقي لخيارات الشعب الليبي، معلنًا ترحيبه باتفاق وقف إطلاق النار الذي مهد الطريق لمفاوضات السلام.

وتطرق الرئيسان للنتائج المرجوة من اجتماعات لجنة الحوار السياسي المزمع عقدها في تونس في 9 نوفمبر المقبل، حيث أكد رامافوزا على ضرورة أن يترك لليبيين الفرصة للوصول إلى حل ليبي للأزمة الراهنة يصل بالبلاد إلى بر الأمان دون أي تدخل خارجي، منتقدًا التدخلات الخارجية في الشأن الليبي وشؤون القارة الأفريقية بشكل عام، والتي ساهمت في تأجيج النزاعات وإشعال حروب بالوكالة.

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