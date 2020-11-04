روسيا – أعلن نائب كبير المصممين في مؤسسة Information Satellite Systems الروسية، الكسندر كوزوفنيكوف، أن المؤسسة تعمل على تطوير دفعة كبيرة من الأقمار الصناعية المتطورة لتعمل في مدارات الأرض.

وفي مقابلة صحفية قال كوزوفنيكوف: “لدينا حاليا حوالي ألفي متر مربع من الأراضي التي لا تستخدم لأي غرض بعد، هذه الأراضي يمكن استغلالها لإنشاء مجمعات لتجميع الأقمار الصناعية ومراكز لاستقبال بيانات هذه الأقمار ومعالجتها.. نعمل على هذا المشروع بهدف إطلاق 264 قمرا صناعيا جديدا من نوع ماراثون إلى مدارات الأرض، هذه الأقمار ستخصص لتأمين شبكات إنترنت الأشياء”.

وأشار كوزوفنيكوف إلى أن مؤسسته تخطط لإطلاق حوالي نصف كمية الأقمار المذكورة في الربع الثالث من عام 2024، لتعمل هذه الأقمار على تأمين شبكات الإنترنت لمناطق في القطب الشمالي، كما سيتم تشغيل المحطات الأرضية اللازمة لإدارة هذه الأقمار واستقبال إشاراتها في نفس الفترة.

وأوضخ أن العمل على تطوير نموذج تجريبي أولي من أقمار “ماراثون” سيبدأ في الربع الثاني من عام 2022، بينما سيبدأ العمل على المجمعات التقنية الأرضية لهذه الأقمار في الربع الأول من عام 2023، وفي النصف الثاني من عام 2023 من المحتمل أن يتم تجهيز وإطلاق 6 أقمار من الطراز المذكور إلى مدارات الأرض.

ووفقا لكوزوفنيكوف فإن مدة عمل كل قمر من أقمار “ماراثون” من المفترض تتراوح ما بين 4 إلى 5 سنوات، وقد تصل إلى 7 سنوات أحيانا، وبعد انتهاء مدة خدمة كل قمر سيخرج من مداره ليتم إغراقه في أحد المحيطات أو البحار على الأرض.

المصدر: فيستي

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