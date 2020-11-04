ليبيا – أكّدت نائبة وزير الخارجية الإيطالية مارينا سيريني سعي الحكومة لحلِّ أزمة الصيادين الصقليين المحتجَزين في مدينة بنغازي منذ مطلع سبتمبر الماضي، بتهمة الصيد في المياه الاقليمية الليبية.

سيريني وفي تصريحات إذاعية اليوم الثلاثاء وفقًا لما نقلته وكالة “آكي” زعمت أن الصيادين محتجزين من قبل سلطات غير معترف بها على المستوى الدولي، في اشارة إلى الجيش الوطني.

وأكدت سيريني على أن الحكومة تتحرك مع الليبيين، ولكن قبل كل شيء مع دول مثل الإمارات العربية المتحدة وروسيا، لها علاقات أوثق مع الجيش الوطني بقيادة المشير خليفة حفتر،على حد قولها.

وأردفت المسؤولة الإيطالية: “يجب أن نعمل على إعادة هؤلاء المواطنين، المحتجَزين في ظروف جيدة إلى الوطن، ولكننا نتحدث عن موقف دقيق ومعقد يتطلب الكثير من السرية أيضًا”.

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