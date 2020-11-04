روسيا – ذكرت صحيفة “leparisien” الفرنسية في تقرير لها امس أن روسيا ممكن أن تستضيف بشكل منفرد بطولة الأمم الأوروبية “يورو 2020” المقررة إقامتها في 12 بلدا في القارة العجوز.

وحسب الصحيفة الفرنسية، فإن روسيا هي الأقرب لاستضافة البطولة القارية إذا قرر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “اليويفا” إقامتها في بلد واحد نتيجة الظرف الحالي لانتشار فيروس كورونا المستجد، بعد الاستضافة الناجحة لكأس العالم عام 2018.

وفي إجابة عن سؤال عن ما جاء في الصحيفة الفرنسية قال ممثل عن “اليويفا” لوكالة نوفوستي الروسية: “من المقرر حاليا إقامة بطولة أوروبا لكرة القدم 2020 وفقا للسيناريو الأصلي، لكن من المحتمل أن تقام المباريات في دولة واحدة”.

وكان من المقرر أن تقام النسخة الـ16 لبطولة كأس الأمم الأوروبية، في الفترة بين 12 يونيو و12 يوليو عام 2020، بمشاركة 24 منتخبا، في 12 مدينة أوروبية لأول مرة في تاريخ المسابقة، احتفالا بالذكرى الـ60 لانطلاق البطولة، لكن انتشار فيروس كورونا دفع إلى تأجيلها حتى الصيف المقبل، وتحديدا بالفترة بين 11 يونيو و11 يوليو 2021.

والمدن المقرر أن تستضيف الحدث الكروي القاري هي: أمستردام (هولندا)، باكو (أذربيجان)، بلباو (إسبانيا)، بوخارست (رومانيا)، بودابست (المجر)، كوبنهاغن (الدنمارك)، دبلن (إيرلندا)، غلاسكو (اسكتلندا)، ميونخ (ألمانيا)، بطرسبورغ (روسيا)، إضافة إلى العاصمتين، الإيطالية روما التي من المقرر أن تستضيف المباراة الافتتاحية، والإنجليزية لندن التي من المقرر أن تستضيف مباراتي الدور نصف النهائي والمباراة النهائية.

وتستضيف مدينة سان بطرسبورغ الروسية 4 مباريات في البطولة، ثلاث منها في دور المجموعات، ومباراة واحدة في الدور ربع النهائي.

المصدر: euro2020.ria.ru

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