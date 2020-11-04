ليبيا – يزور وزير الداخلية في حكومة الوفاق فتحى باشاآغا، اليوم الأربعاء، القاهرة للقاء عدد من المسؤولين المصريين فى زيارة رسمية لمناقشة ثلاثة ملفات ، وفقا لما أكدته مصادر ليبية مطلعة في تصريحات خاصة لـ”اليوم السابع” المصرية.

وتأتي زيارة فتحى باشاآغا وفقًا للصحيفة : ” في إطار دور مصر الرائد لتقريب وجهات النظر بين الأقطاب السياسية والأمنية في ليبيا، وذلك من منطلق حرص القاهرة على استقرار الأوضاع في ليبيا، ونظرا لما تتمتع به مصر من رصيد تاريخي لدى كافة طوائف الشعب الليبي ” .

وأضافت الصحيفة بأن ” كل ذلك يجعل مصر قبلة لكافة الأطراف الحريصة على مصلحة الليبيين، فضلا عن تحركاتها مع كافة الأطراف الليبية والشخصيات المؤثرة فى الشأن الليبى، لاسيما فى ضوء اقتراب موعد انعقاد ملتقى الحوار السياسى الشامل فى تونس 9 نوفمبر الجارى ” .

وأكدت مصادر الصحيفة المصرية ” أن باشاآغا سيناقش في القاهرة مكافحة الارهاب، وتفكيك الميليشيات المسلحة وامكانية اعادة دمج عناصرها فى المؤسسة العسكرية الليبية والمؤسسات الأمنية والشرطية، بالإضافة إلى اخراج المرتزقة الاجانب من ليبيا ” .

وختمت اليوم السابع أن ماسيتم مناقشته عدم السماح لوصول اي شخصية ذات توجه أيديولوجي أو محسوبة على تيار الاسلام السياسى إلى الحكم فى ليبيا، خاصة فى ضوء حالة الرفض الشعبى الليبى لهذه التيارات والأفكار المتشددة ” .

المرصد – متابعات

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