إنجلترا – سيغيب هداف ساوثهامبتون، داني إينغز، عن الملاعب لفترة أقصاها ستة أسابيع، بعد تعرضه لإصابة في ركبته، كما كشف مدربه النمساوي، رالف هازنهوتل، الأربعاء.

وتعرض إينغز للإصابة خلال فوز فريقه المثير على أستون فيلا في عقر دار الأخير 4-3 يوم الأحد الماضي لدى تلقيه كرة مشتركة مع المصري تريزيغه، قبل نهاية المباراة بخمس دقائق.

وقال مدرب ساوثهامبتون: “في الوقت الحالي يبدو أنه سيغيب لفترة تتراوح بين 4 و6 أسابيع. سيخضع لعملية جراحية طفيفة صباح الخميس. كان يمكن للأمور أن تكون أسوأ، لكن في النهاية سيغيب عن صفوف الفريق، وهذا ليس بالأمر الجيد بالنسبة إلينا”.

وتابع: “إنها خسارة كبيرة للفريق، لكننا لا نعتمد على لاعب واحد فقط”.

ويحتل الفريق الجنوبي الساحلي المركز الخامس حاليا، برصيد 13 نقطة من سبع مباريات، وسيلتقي مع نيوكاسل، ولفرهامبتون، ومانشستر يونايتد، وبرايتون، وشيفيلد يونايتد، وأرسنال في الأسابيع الستة المقبلة.

وسيبتعد المهاجم البالغ 28 عاما عن تشكيلة إنجلترا أيضا قبل مواجهة أيرلندا وبلجيكا وأيسلندا هذا الشهر.

وسبق لإينغز، مهاجم ليفربول وبيرنلي سابقا، أن تعرض لإصابتين خطيرتين في ركبته خلال مسيرته.

المصدر: “أ ف ب”

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