الإمارات العربية – طلبت شركة طيران الإمارات من بعض الطيارين الحصول على إجازة لمدة عام بدون أجر، فيما تسعى لخفض التكاليف جراء تداعيات جائحة كورونا.

وقالت متحدثة باسم الشركة اليوم الأربعاء: “يمكن أن نؤكد أننا عرضنا على بعض الطيارين إجازة غير مدفوعة لمدة 12 شهرا، مع إمكانية الاستدعاء المبكر للعمل، وفق سرعة تعافي الطلب والاحتياجات التشغيلية”.

وتابعت المتحدثة أن الشركة ستواصل توفير الإقامة والتغطية الطبية والمزايا الأخرى لمن يحصلون على إجازة بلا أجر.

ومعظم العاملين في طيران الإمارات أجانب، أي لا يستحقون تلك المزايا التي تمنحها الحكومة لمواطني الإمارات.

وسرحت طيران الإمارات آلاف العاملين في العام الجاري، من بينهم طيارون وأطقم ضيافة، كما خفضت الأجور وطلبت من البعض الحصول على إجازات غير مدفوعة.

وتتعرض صناعة الطيران لأسوأ أزمة بعد تفشي الجائحة، التي أوقفت معظم رحلات الطيران، وأجبرت شركات الطيران في أنحاء العالم على تسريح العديد من العاملين فيها.

المصدر: “رويترز”

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