ليبيا – قال آمر “القوّة الأمنيّة المشتركة” بالرئاسي وعضو وفد الوفاق بالمحادثات العسكرية الفيتوري غريبيل إنّ خطوط التماسّ التي تمت المطالبة بسحب القوات منها هي سرت والجفرة.

غريبيل أشار خلال تغطية خاصّة أذيعت على قناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا وتمولها قطر أمس الثلاثاء وتابعتها صحيفة المرصد إلى أن العمل سيكون بالتدريج، وسيتم التركيز على سحب المرتزقة والأسلحة الثقيلة والاستمرار في عملية السحب، حتى يتم عودة كل الوحدات لمقراتها الاصلية.

وأوضح أن المنطقة المحدّدة في الاتفاق وبعد انسحاب القوات الموجودة في مناطق الوسط ستشهد فراغًا أمنيًا من جنوب سوكنة لبوقرين غربًا وبن جواد شرقًا؛ لذلك سيتم تشكيل قوة شرطية مشتركة من كل أنحاء ليبيا لتأمين المنطقة.

كما أضاف: “القوات التي جاءت من بنغازي سترجع لها، وكذلك مصراتة وطرابلس، هذا المقصود برجوع القوات لأماكن تمركزها الأصلية وإفراغ سرت والجفرة وتسليمها للقوة المشتركة الشرطية التي ستتولّى تأمينها، والتي ستكون من كل أنحاء ليبيا”.

وكشف أن مقر اللجنة العسكرية 5+5 سيكون في سرت واللجان الأخرى ستعمل من الجفرة ومناطق الوسط، مبينًا أن الغرفة المشتركة سيكون لها مقرين هما سرت والجفرة.

وأكد على أن اللجان المنبثقة عن لجنة 5+5 ستشرف على عملية إخلاء القوات من منطقة سرت الجفرة، وستقدم التقارير حول ذلك.

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