روسيا – ستصبح المرأة الروسية شخصية رئيسية في فيلم روسي عن الفضاء سيتم تصويره على متن المحطة الفضائية الدولية.

جاء ذلك في بيان أصدره المكتب الصحفي للقناة التلفزيونية الروسية الأولى. وأوضح البيان أن هذا القرار اتخذه منتجو الفيلم في مصلحة السيناريو وشعبية الفيلم. وكان أصحاب المشروع قد أعدوا في وقت سابق نسختين من السيناريو يلعب الرجل دورا رئيسا في أولهما. أما ثانيهما فقضى بأداء المرأة للدور للرئيسي في الفيلم.

واعتزم منتجو الفيلم أولا طرح مسابفة بمشاركة الرجال والنساء، ثم أجمعوا على منح ممثلة روسية دورا رئيسيا لاجتذاب عدد أكبر من المشاهدين.

يذكر أن فيلم “التحدي” الدرامي الفضائي يعد مشروعا مشتركا لمؤسسة “روس كوسموس” الفضائية الروسية والقناة التلفزيونية الروسية الأولى وورشة Yellow Black and White السينمائية الروسية.

وسيجري تصوير الفيلم في خريف عام 2021 على متن المحطة الفضائية الدولية. وستعلن القناة التلفزيونية الأولى عما قريب مسابقة بين الممثلات الروسيات المحترفات سيتم نتيجتها اختيار ممثلتين أساسية واحتياطية لأداء الدور الرئيس في فيلم “التحدي”.

سيتوجب على الفائزتين في المسابقة تلقي دورة التدريب في مركز تدريب رواد الفضاء بضواحي موسكو.

وكان المخرج الروسي، كليم شيبينكو، المعروف بإخراجه لفيلم “ساليوت – 7” عن رائدي الفضاء الروسيين قد أعلن في وقت سابق عن رغبته في القيام برحلة إلى المحطة الفضائية الدولية لتصوير الفيلم على متنها.

جدير بالذكر أن مركبة “دراغون” الأمريكية المأهولة ستحمل في خريف عام 2021 المخرج ، داغ لايمن، والممثل، توم كروز، إلى المحطة الفضائية الدولية لتصوير فيلم فضائي أمريكي.

المصدر: تاس

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