ألمانيا – انخفضت الأسهم الأوروبية، خلال تعاملات، اليوم الأربعاء، مع ترقب المستثمرين النتائج النهائية للانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة.

وتراجع المؤشر “ستوكس 600” الأوروبي بنسبة 1.2%، بحلول الساعة 08:05 بتوقيت غرينيتش، بينما نزل المؤشر “داكس” الألماني 1.8%، وخسر المؤشر “فايننشال تايمز 100” البريطاني 1.2%.

وفي وقت سابق أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه فاز بالانتخابات الأمريكية، ما عزز الضبابية.

وقال الرئيس الأمريكي: “إنهم يحاولون سرقة الانتخابات”، دون أن يقدم دليلا، وأشار إلى أنه سيذهب إلى المحكمة العليا الأمريكية للقتال من أجل الفوز، إذا اقتضت الضرورة.

المصدر: “رويترز”

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