روسيا – دحضت الدكتورة مارغريتا بروفوتوروفا، مستشارة الطب المخبري في هيئة حماية المستهلك الروسية الأسطورة الشائعة عن دور الليمون والثوم والبصل في تعزيز مناعة الجسم.

وقالت بروفوتوروفا في حديث لوكالة نوفوستي الروسية للأنباء ، “إن أسطورة الليمون والثوم والبصل عوامل مناعية، وهم كبير ومنتشر على نطاق واسع. صحيح هذه منتجات يجب إضافتها إلى النظام الغذائي، ولكن ليس كمنتجات قادرة على تعزيز منظومة المناعة”. وأضافت، في الواقع لا توجد مواد غذائية قادرة على تعزيز منظومة المناعة. أي بمعنى لا توجد حبة سحرية يمكنها تعزيز منظومة مناعة الجسم.

وأشارت الخبيرة، إلى أن منظومة مناعة الجسم تتكون من عوامل عديدة. واحد هذه العوامل هو نظام غذائي صحي ومتنوع يحتوي على نسبة جيدة من البروتينات والفيتامينات والعناصر المعدنية. لذلك تنصح بتناول اللحوم ومنتجات الألبان والخضروات والفواكه الطازجة والخضروات الورقية.

وأكدت الدكتورة، على ان حمض الأسكوربيك (فيتامين C) لا يؤثر في مدة مسار أمراض الجهاز التنفسي الفيروسية ولا يقلل من خطر الإصابة بها. لذلك فإن الطبيب وحده فقط يمكنه وصف الأدوية والفيتامينات اللازمة لعلاج المريض. لأن تناول بعض الفيتامينات وخاصة عند الإفراط في تناولها يمكن أن يكون له رد فعل سلبي على صحة المريض. وأضافت، عند اتباع نظام غذائي صحي لن تكون هناك حاجة لتناول الفيتامينات المصنعة التي تباع في الصيدليات.

ويذكر أن عالم المناعة الروسي جيورجي فيكولوف، سبق أن أعلن أنه يمكن لأي شخص تعزيز مناعة جسمه ضد الفيروس التاجي المستجد. ووفقا له، المدافع الرئيسي في الجسم ضد الفيروسات هي منظومة المناعة. وأضاف موضحا، تعتبر ممارسة التمارين الرياضية بصورة منتظمةـ طريقة جيدة في تعزيز مناعة الجسم، مشيرا إلى أن نمط الحياة الخامل يؤثر سلبا في منظومة المناعة.

وأكد الخبير، على أن زيادة الضغوط على الجسم بما فيها النشاط البدني المكثف تؤثر سلبا في الصحة أيضا.

المصدر: نوفوستي + 1prime.ru

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