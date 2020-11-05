أول عمل مصري على “نتفليكس”.. رحلة “ما وراء الطبيعة” تبدأ اليوم

أول عمل مصري على “نتفليكس”.. رحلة “ما وراء الطبيعة” تبدأ اليوم

مصر – تبدأ منصة البث الرقمي “نتفليكس” اليوم عرض أولى حلقات مسلسل “ما وراء الطبيعة” المقتبس عن روايات الكاتب الراحل، أحمد خالد توفيق (1962-2018).

وتدور أحداث المسلسل حول شخصية الطبيب الساخر والمغامر، رفعت اسماعيل، الذي تتحول آراؤه العلمية بشأن العالم إلى محل تساؤلات بالتزامن مع تعرضه لظواهر غير طبيعية، والمسلسل ينتمي إلى قالب مسلسلات الرعب والغموض والإثارة.

وقد روّجت “نتفليكس” لمسلسلها الذي بدأ عرضه اليوم بقولها : “باقي 10 ساعات فقط على الموسم الأول من مسلسل ما وراء الطبيعة.. آخر ليالي النوم الهادئ والأحلام السعيدة”.

من جانبه علق مخرج العمل، عمرو سلامة، في حسابه الرسمي على “فيسبوك”، بنصيحة المشاهدة على شاشة كبيرة، وليس على شاشة الهاتف المحمول أو الحاسب اللوحي. ودعا المشاهدين كذلك إلى الاستغراق في مشاهدة العمل، وعدم الالتفات إلى التسالي والحوارات الجانبية، نظرا لما بذله صناع العمل في صياغة كل مشهد من مشاهد المسلسل.

وأشار سلامة إلى أن العمل ليس مطابقا بنسبة 100% لأحداث روايات أحمد خالد توفيق، ولكنه منتج إبداعي مستقل لوسيط آخر.

كما علق بطل المسلسل، أحمد أمين، الذي يقوم بدور، رفعت اسماعيل، في حسابه على “إنستغرام” بقوله إن “رحلة دكتور رفعت إسماعيل هتبدأ النهارده..”.

ويشارك في بطولة المسلسل: آية سماحة، ورزان جمال، وسماء إبراهيم.

المصدر: فيسبوك

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