الولايات المتحدة – ارتفعت أسعار النفط 4% تقريبا، امس بعدما زعم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فوزه بالانتخابات الرئاسية في البلاد.

وأفادت وكالة “رويترز”، بأنه رغم عدم الانتهاء من فرز ملايين الأصوات، وبعد بيانات أظهرت نزولا كبيرا في مخزونات الخام الأمريكية، فإن النفط ارتفعت أسعاره بنسبة 4 بالمئة.

ويعتبر فوز ترامب داعما للنفط بسبب العقوبات على إيران، ودعمه لتخفيضات “أوبك” النفطية التي تقودها السعودية لدعم الأسعار.

وأنهى خام غرب تكساس الوسيط الجلسة بزيادة 1.49 دولار، بما يعادل أربعة في المئة، إلى 39.15 دولار للبرميل، في حين جرت تسوية خام “برنت” بارتفاع 1.52 دولار، أو 3.8 في المئة، إلى 41.23 دولار.

ومدد كلا الخامين القياسيين مكاسبهما إلى أعلى مستوياتهما في الجلسة، بعد أن أظهرت بيانات أن مخزونات الخام في الولايات المتحدة تراجعت ثمانية ملايين برميل في الأسبوع الماضي، إذ سبب الإعصار “زيتا” انخفاضا للإنتاج في خليج المكسيك خلال تلك الفترة.

وفي وقت سابق، وافقت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء بقيادة روسيا، في إطار مجموعة “أوبك+” على تقليص حجم التخفيضات البالغة 7.7 مليون برميل يوميا بنحو مليوني برميل يوميا، ابتداء من يناير المقبل.

المصدر: “رويترز”

Share and Enjoy ! 0 Shares