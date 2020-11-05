ليبيا – أكد نائب رئيس الوزراء في الحكومة الليبية عبد السلام البدري عن ثقته في نجاح اجتماعات العسكريين الليبيين والتي تعقد في مدينة غدامس غربي ليبيا، مؤكدًا قدرة الليبيين على حل مشاكلهم بأنفسهم.

البدري وفي تصريح لوكالة “سبوتنيك” اليوم الخميس قال إن اجتماع العسكريين الليبيين في مدينة غدامس هو الأمر الطبيعي ربما الوحيد في كل ما يدور الآن في الساحات الدولية، فالمشكلة ليبية ولا أحد يعرفها أكثر من الليبيين،مضيفاً:” وأنا على ثقة أن الاجتماع في ليبيا تكون دائمًا نتائجه إيجابية”.

وشدد على أهمية منع التدخلات الخارجية في ليبيا، مؤكدًا أن اجتماع غدامس سيكون ناجحًا على الرغم من صعوبة بنوده، فإخراج المستعمر التركي والمرتزقة الأجانب يحتاج إلى دعم وجدية دولية وليس لقرار من المجتمعين بإمكان ليبيا حل الخلافات إذا ما تم إبعاد الأطراف الشيطانية التي تعمل على صب الوقود على النار،على حد تعبيره.

البدري أكد أن الدول التي دعمت وتدعم الإرهاب ما زال لها مواقع تحت سيطرتها في ليبيا، والشعب الليبي ليس لديه خلاف لا عقائدي ولا عرقي ولا ديني؛ ولكن هناك من يميلون لزعزعة استقرار هذا البلد إما طمعا في استغلال ثرواته أو لهدف زعزعة استقرار بعض دول جوار ليبيا،وفقاً لقوله.

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