ليبيا – التقى نائب وزير الخارجية التركي ياووز سليم قيران أمس الأربعاء وفدًا ممن وصفهم بـ”ممثلي الشعب الليبي” .

قيران في تغريدة عبر موقع لتواصل الاجتماعي “تويتر” وفقًا لما نقلته وكالة “الأناضول” التركية، قال إنه استقبل ممثلي قبائل الطوراق والتبو والأمازيغ التي تشكل جزءًا مهمًا من الشعب الليبي وأجرى مشاورات معهم.

وشدد على أن تركيا ستواصل أداء ما وصفها بـ” المهمة التاريخية التي تقع على عاتقها في ليبيا ” من أجل إحلال الأمن والسلام ، والحفاظ على وحدة أراضيها على حد زعمه.

يشار إلى أن تصريحات المسؤول التركي تأتي في ظل وجود آلاف المرتزقة الذين أرسلتهم بلاده من سوريا إلى ليبيا ومن بينهم مقاتلون سابقون بتنظيمات داعش والقاعدة بحسب المرصد السوري لحقوق الانسان.

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