فرنسا – تأهل الروسي دانييل مدفيديف إلى الدور ربع النهائي لبطولة باريس للماسترز بكرة المضرب، بعد تغلبه على الأسترالي أليكس دي مينور بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة اليوم الخميس.

وقلب مدفيديف البالغ 24 عاما تأخره عقب خسارته للمجموعة الأولى 5-7، إلى فوز، بعد أن حسم المجموعتين الثانية والثالثة لمصلحته بنتيجة 6-2 و6-2 خلال ساعتين تقريبا.

وسيواجه مدفيديف في الدور المقبل للبطولة البالغ مجموع جوائزها أكثر من 3.3 مليون يورو، الأرجنتيني دييغو شفارتزمان الفائز بدوره على الإسباني أليخاندرو دافيدوفيتش بمجموعتين نظيفتين، بواقع: 6-1 و6-1.

المصدر: rsport.ria.ru

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