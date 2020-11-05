السودان – في سابقة هي الأولى من نوعها، أقيم مؤخرا في العاصمة السودانية الخرطوم عرض أزياء وصف بالكبير، فيما انقسمت الآراء حوله بين مؤيد ومعارض.

فعاليات هذا العرض الأول للأزياء الشبابية في السودان الجديد بعد الإطاحة بنظام عمر البشير، أقيمت بفندق السلام، وشارك بها عدد من المصممين في هذا البلد، إلى جانب مصممة شهيرة تدعى نسرين كاركفي.

وفيما رحب البعض بهذه الفعالية واعتبرها خطوة في الاتجاه الصحيح، انتقدها البعض الآخر، ورأى أنها ليست من الأولويات في ظل الظروف الاقتصادية المتدهورة في البلاد.

وفي هذا السياق، انتقد أحد المعلقين تنظيم مثل هذا العرض، مشيرا إلى أنه يقام فيما تشتري أغلبية الشباب السوداني ملابس مستعملة.

المصدر: تويتر

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